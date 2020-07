Bari. Neonato lasciato nella termoculla della chiesa di San Giovanni Battista: è al sicuro al Policlinico barese

Un neonato è stato lasciato questa mattina davanti all’ingresso della parrocchia di San Giovanni Battista, a Bari. A trovare il piccolo nella termoculla della chiesa – attivata nel 2014 proprio per evitare gli abbandoni di bambini non voluti – a Poggiofranco è stato il parroco, don Antonio Ruccia, che ha subito allertato i carabinieri per far trasportare il piccolo al sicuro. Accanto al neonato c’era anche un bigliettino, probabilmente lasciato dai genitori, con indicazioni sul nome da dare al piccolo: Luigi. “Mamma e papà ti ameranno per sempre”, è scritto.

Il piccolo è al momento è ricoverato al reparto di Neonatologia del Policlinico. Secondo un primo bollettino dei medici, è in buone condizioni di salute.

