La polizia di Stato hanno arrestato quattro mazaresi di 26, 30, 33 e 40 anni bloccati a Palermo in viale Regione Siciliana a bordo di un’auto mentre stavano trasportando droga.

Nel corso di una perquisizione sono stati trovati 102 grammi di eroina ed 8000 euro in contanti ai quali se ne sono aggiunti 2000 rinvenuti nell’abitazione di uno dei fermati.

I quattro mazaresi sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente; droga, denaro contante. Indagini della squadra mobile sono in corso per risalire a fornitori e destinatari dello stupefacente.

Il giudice ha convalidato gli arresti disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.