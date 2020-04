Alcamo. Due giovani rumeni sorpresi dai Carabinieri mentre tentano di rubare una auto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato, CONSTANTIN Catalin, cittadino romeno, cl.2000 e hanno deferito in stato di libertà con la medesima accusa un minore, anch’egli di cittadinanza rumena, con precedenti di polizia.

Nello specifico, i due giovani avevano appena rubato un’ autovettura parcheggiata in una strada di Alcamo, quando sono stati sorpresi dai Carabinieri che svolgevano un servizio di controllo del territorio. Alla vista dei militari, i due hanno cercato di allontanarsi velocemente a bordo del veicolo di cui erano appena entrati in possesso, tuttavia sono stati prontamente bloccati ed identificati dagli operanti. Nel corso degli accertamenti esperiti successivamente, i militari hanno rinvenuto a bordo della vettura rubata diversi strumenti da scasso che sono stati posti sotto sequestro mentre il veicolo è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, CONSTANTIN Catalin è stato dichiarato in arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il minore è stato deferito in stato di libertà al competente Tribunale dei Minorenni.

