2giugno VIDEO POLIZIA DI STATO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

#2giugno

Uniti nel giorno della #FestaDellaRepubblica per dire grazie a tutti coloro che sono ancora in prima linea nell’emergenza #Covid_19 e nel commosso ricordo di chi non ce l’ha fatta.

#AbbraccioTricolore

#essercisempre

#dallastessaparte

#responsabilieuniti

Mi piace: Mi piace Caricamento...