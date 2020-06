Petizione online contro la realizzazione di un impianto di compostaggio a Torretta Granitola

Una petizione online nata dai residenti e non di Torretta Granitola è stata proposta sul web:

I residenti nella frazione di Torretta Granitola intendono protestare con veemenza rispetto all’ipotesi di allocazione di un impianto di compostaggio nelle immediate vicinanze delle abitazioni dell’agglomerato. Non è comprensibile come si possa solo pensare di sottoporre un’area a vocazione turistica e Sede di vacanze estive di tante famiglie, ai miasmi derivanti dal transito giornaliero di oltre 150 tonnellate di residui organici. La tecnologia di compostaggio aerobico vetusta e ampiamente superata dalle tecniche di produzione, con la stessa matrice, di biogas, si può sostenere solo con gli incassi derivanti dal conferimento, pagato con i nostri soldi.

È inoltre incomprensibile manomettere un’area prossima ad una zona SIC-ZPS, mentre resta inutilizzato l’impianto di compostaggio di Castelvetrano, nella disponibilità della SRR.

Chiediamo con forza che gli enti locali intervengano per bloccare questa iniziativa iniqua e contraria alla vocazione turistica della zona.

