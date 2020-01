Campobello: l’augurio dell’arciprete Don Nicola Patti

GRAZIE 2019.

Con questa immagine voglio salutare il 2019, l’evento di portata storica dell’anno, di grande rilievo sociale e artistico della nostra città, la riconsegna del santissimo crocifisso dopo il restauro. E questo grazie alla maestria del restauratore Gaetano Correnti; grazie al nuovo comitato per l’energia e l’entusiasmo; grazie a quanti hanno contribuito al progetto; grazie soprattutto al popolo di Campobello che ci ha sorpresi, come non mai, con la generosità delle offerte per la buona riuscita della festa. Amici, Cristo illumini questo 2020.

Questo nuovo anno è nelle tue mani. Non avere paura della vita così com’è oggi, nella gioia o nella prova. Vivi per servire, fuggi dalle facciate dei convenevoli, ricerca l’essenza. Ama! BUON ANNO – Don Nicola Patti

L’ ultimo dell’anno è momento di ringraziamenti e di riflessioni sulle attività svolte.

La comunità dell’unità pastorale di Campobello di Mazara, durante l’anno 2019, e’ stata impegnata in tante attività pastorali, sulle orme delle linee pastorali tracciate dal nostro vescovo mons. Domenico Mogavero, grazie alla collaborazione e alla sinergia di tanti operatori pastorali.

A nome dell’Unità pastorale mi sento di ringraziare il parroco don Nicola Patti per essere stato anzitutto una guida spirituale e un sostegno alle attività svolte.

Grazie don Nicola per avere avuto sempre un occhio attento alle esigenze della comunità che vive nelle sue varie dimensioni che la contraddistinguono, in quanto tale, come chiesa in uscita: dalla carità alla preghiera; dal canto e la lode, al servizio agli ammalati; dalla catechesi agli adulti, ai ragazzi, all’accompagnamento delle coppie dei fidanzati verso il matrimonio; dai momenti di formazione alle iniziative di evangelizzazione; dai ritiri spirituali ai pellegrinaggi e ai momenti di aggregazione.

Un ringraziamento particolare va a lei don Nicola, a nome del comitato pro-festeggiamenti, per l’evento dell’anno, che ha visto la riconsegna del Crocifisso di fra Umile, dopo il lungo restauro. Un evento che ha avuto un grandissimo impatto sociale, che ha messo in moto una grande squadra collaborativa per la buona riuscita dei festeggiamenti.

Grazie don Nicola: ha saputo coordinare e sostenere un evento che ha avuto una portata storica, che ha visto protagonisti le famiglie della nostra città di Campobello.

Rivolgo a nome dell’Unita pastorale, l’augurio di sentirci tutti membri attivi di questa bella famiglia che è la Chiesa di Cristo. Una famiglia che sa credere alla prospettiva di un cammino sinodale.

Una famiglia che rifugga dalla tentazione di frastagliarsi in attività e iniziative private: il mio gruppo, il mio servizio.

L’augurio di papa Francesco all’Angelus di oggi: “Il Signore rivolge a te il suo volto”.

Guardiamo al volto del nostro Crocifisso ritornato ai suoi originali bagliori, con l’auspicio di essere comunità gioiosa, sapendo che ogni giorno il suo volto e’ misericordia.

Il papa ci augura di guardare sempre al volto di Cristo, che rende nuova ogni cosa e di aprire il nostro cuore al prossimo.

Buon anno a tutti.

La segretaria del consiglio pastorale

Rossella Leone

