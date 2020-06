Campobello di Mazara : Pietro Giorgi subentra come consigliere comunale a Gaudenzia Zito

Campobello 3 Giu.- Pietro Giorgi consigliere comunale era stato eletto in Democrazia e Libertà , lista creata dal Sindaco Castiglione e subentra a Gaudenzia Zito .

Ha giurato oggi il consigliere, ecco un riassunto del suo discorso di insediamento :

Sig presidente e colleghi consiglieri, poco tempo ormai ci separa dalla fine della legislatura, che tra l’altro si è prolungata a causa della epidemia. Come sapete ero stato candidato nella lista del sindaco “democrazia e libertà” avendo sposato il programma politico dello stesso. Oggi a distanza di 6 anni da quelle elezioni, ed è un lasso di tempo considerevole, debbo constatare che di quel programma non c’è più alcuna traccia. Per cui anche se per questi pochi mesi il mio sarà un ruolo di opposizione all’attuale maggioranza. Dichiaro nel contempo la mia indipendenza dalla lista dove sono stato candidato.