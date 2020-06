SEQUESTRATE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE CIRCA 125.000 MASCHERINE PERICOLOSE PER LA SALUTE

IL DISTRIBUTORE NAPOLETANO, INOLTRE, ERA ANCHE ATTIVO NELLA VENDITA ONLINE: UNITAMENTE AI COSTUMI ED ALLE MASCHERE DI CARNEVALE, SUL PROPRIO SITO INTERNET NONCHÈ SULLE PIÙ NOTE PIATTAFORME DI E-COMMERCE VENIVANO PUBBLICIZZATE LE MASCHERINE NOCIVE.

GLI ACCERTAMENTI ESPERITI DAI FINANZIERI DELLA TENENZA DI SOVERATO HANNO PORTATO ALLA DENUNCIA DELLA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ DISTRIBUTRICE, UNA 47ENNE RESIDENTE IN PROVINCIA DI NAPOLI, E DEL RAPPRESENTANTE, UN 53ENNE RESIDENTE IN PROVINCIA DI FOGGIA, IN CONCORSO PER I REATI DI FRODE IN COMMERCIO E DI CONTRAFFAZIONE, OLTRE CHE DEL MARCHIO “CE”, ANCHE DI PUBBLICA CERTIFICAZIONE.

LA VASTA OPERAZIONE DI SERVIZIO, CHE HA VISTO IL CONTRIBUTO DI BEN 114 REPARTI DISTRIBUITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, HA CONSENTITO DI ELIMINARE DAL MERCATO PRODOTTI INIDONEI A SALVAGUARDARE LA SALUTE DEGLI IGNARI CITTADINI E DI TUTELARE GLI IMPRENDITORI CHE OPERANO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE EMANATE IN TALE PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA E FINANZIARIA.

LE INVESTIGAZIONI DEI FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI CATANZARO CONFERMANO L’ELEVATA ATTENZIONE ALLE PROBLEMATICHE SCATURITE DALLA PARTICOLARE ED ALLARMANTE SITUAZIONE SANITARIA, CHE HA VISTO COINVOLTO IL MONDO INTERO, ED IL COSTANTE IMPEGNO DEL CORPO ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL MERCATO.