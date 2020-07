WWF: un minuto di silenzio per Monte Cofano. Evento ad Alcamo, attendendo la schiusa delle uova della Caretta caretta

Domenica 2 agosto il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza una giornata/evento dedicata alla natura e all’ambiente ad Alcamo: “Aspettando la schiusa”.

L’occasione è data dalla deposizione delle uova da parte di due tartarughe marine Caretta caretta nella spiaggia di Alcamo marina, in località Battigia il 21 giugno e in località Dune del Calatubo il 14 luglio.

Sono previsti più eventi a cui tutti i cittadini, villeggianti, soci, simpatizzanti e tutte le associazioni locali sono invitati.

Si parte con un’escursione guidata su Monte Bonifato, SIC Natura 2000 e Riserva Naturale Orientata per sensibilizzare i cittadini al rispetto dei boschi, della natura e della biodiversità, e soprattutto per far vedere da vicino gli effetti devastanti degli incendi e la lenta e timida ripresa della natura dopo gli stessi.

Appuntamento ore 10:00 al parcheggio della “Funtanazza” ingresso Riserva Bosco di Alcamo.

Per “gridare in silenzio” un forte NO agli incendi dolosi, ultimo dei quali ha devastato e incenerito Monte Cofano ieri notte, prima della partenza sarà effettuato un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti degli incendi: mammiferi, rettili, insetti, uccelli, alberi e piante… anche loro esseri viventi che hanno gli stessi diritti alla vita, come l’uomo.

A fine escursione intorno le 13/13:30 gli escursionisti si recheranno presso la spiaggia della Battigia dove è possibile fare il bagno e successivamente partecipare al #PlasticFree, con la raccolta di plastica e microplastica.

Successivamente la giornata ecologica si conclude con un incontro/dibattito in spiaggia davanti al nido della Caretta caretta che ha deposto il 21 giugno scorso su questo arenile e verranno raccolte le adesioni per chi vuole effettuare la sorveglianza notturna attendendo la schiusa delle uova della tartaruga marina, ribattezzata dai bimbi del posto “Claretta”. Interverranno tutte le associazioni presenti.

Gli eventi del WWF tendono a sensibilizzare i cittadini al rispetto della natura, creando le condizioni per la quale l’uomo possa vivere in armonia con tutti gli esseri viventi del nostro pianeta.

Per tutte le info e i dettagli visitare il sito e i social dell’associazione.