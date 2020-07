[WWF] Palermo. Sabato a Ficuzza liberazione di rapaci curati al Centro di Recupero Fauna Selvatica

A seguito dei molteplici recuperi di volatili in difficoltà operati in questi mesi, e nell’ottica di promuovere la sensibilizzazione al tema della tutela e protezione della Fauna selvatica, obiettivo primario del WWF Italia, il WWF Sicilia Nord Occidentale insieme al Centro Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza, organizza una giornata di sensibilizzazione al problema del primo soccorso degli animali selvatici.

SABATO 18 LUGLIO ORE 10 – BORGO DI FICUZZA (PALERMO) – Nell’ambito dell’evento saranno rilasciati in natura alcuni rapaci attualmente in cura presso il centro.

L’evento potrebbe essere annullato per cause meteorologiche o per altre emergenze non prevedibili.

La partecipazione è libera e gratuita. Indicato per i bambini.

Programma di massima:

Per chi viene da Palermo: appuntamento alle ore 9:00 al parcheggio dei BUS Amat di Via Ernesto Basile. Si faranno gli equipaggi, quindi partenza per Ficuzza.

Per chi va direttamente al centro: appuntamento al centro di recupero a Ficuzza, piazza di Ficuzza alle ore 10:00

Ore: 10:15 saluti di Giovanni Giardina, direttore del Centro e di Pietro Ciulla, Presidente WWF Sicilia Nord Occidentale

Ore: 10:30 brevi indicazioni di primo soccorso su cosa fare se si trova un animale selvatico in difficoltà e sul programma escursionistico della sezione WWF, Michele D’Amico e Giorgio De Simone

Ore 10:45 Breve escursione per recarsi al luogo della liberazione quindi liberazione dei rapaci guariti

Ore 12: Saluti

Durante l’evento verranno raccolti fondi con una libera donazione dei partecipanti per il centro di Ficuzza per l’acquisto dei beni primari, medicine e alimenti per gli animali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...