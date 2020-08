WWF: domenica a Monte Cofano per dire NO agli incendi dolosi

Adesione del WWF Sicilia alla manifestazione contro gli incendi che si terrà Domenica 09 Agosto 2020, presso la Riserva di Monte Cofano

Il WWF Sicilia aderisce alla manifestazione contro gli incendi che si terrà Domenica 09 Agosto 2020, presso la Riserva di Monte Cofano, fra le ultime vittime di un devastante incendio di natura dolosa.

Quest’anno, come ogni anno, stiamo assistendo ad una sequenza impressionante di incendi in tutta la Sicilia che per le modalità con le quali si sono verificati e per i luoghi e i tempi scelti sono senza dubbio dolosi.

Le cause saranno molteplici ma hanno in comune una caratteristica, la dolosità criminale.

Da anni denunciamo questo fenomeno assieme ad altre Associazioni ma rimaniamo inascoltati e nulla vediamo nascere per fronteggiare, anche parzialmente questa tragedia.

Per proteggere un sistema così vulnerabile come un bosco, in un ambiente socialmente indifferente e in parte anche ostile le Associazione stanno facendo di tutto per creare una cultura favorevole all’ambiente e alla natura, le Istituzioni di meno.

Occorre creare una continua azione preventiva con operazioni di intelligence investigative, occorre attivare uno stretto controllo del territorio, occorre creare gruppi interforze che lavorino in modo coordinato, occorre effettuare una efficace e puntuale manutenzione preventiva dei boschi.

Occorre procedere ad una razionalizzazione dell’utilizzo di uomini e mezzi, occorre rendere subito operativo il Catasto Regionale degli incendi per potere, da subito, inibire qualsiasi utilizzo dei territori dove gli incendi scoppiano, come la legge prevede.

Occorre fare i massimi sforzi per trovare i colpevoli con serrate azioni investigative e procedere alle denunce relative per potere applicare esemplari punizioni.

Non vediamo, da parte delle Istituzioni, uno sforzo operativo adeguato alla gravità della situazione.

Domenica 9 Agosto protesteremo contro tutto questo e faremo la cosa che, come Associazioni, possiamo fare, coinvolgere il maggior numero di persone, sensibilizzare la gente in questo senso e sperare che una forte opinione pubblica possa finalmente far pesare la propria rabbia.

(Foto copertina: Giorgio De Simone per WWF)

