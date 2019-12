Vietati i botti di Capodanno a Palermo

“In questo periodo dell’anno e’ sempre in drastico aumento il bilancio degli infortuni, anche di grave entita’, provocato dall’uso sconsiderato di petardi, botti e artifici pirotecnici per festeggiare l’ultimo dell’anno – ha affermato Orlando -. Faccio appello a tutti i cittadini palermitani perche’ riconoscano la pericolosita’ dei ‘botti’ per se’ e per gli altri e lo stress che essi provocano su anziani, bambini, soggetti cardiopatici e animali domestici. Da qui la necessita’ di questo provvedimento, volto a tutelare l’incolumita’ pubblica e la tranquillita’ cittadina“.

La violazione dell’ordinanza comportera’ l’applicazione di sanzioni amministrative di importo compreso tra 25 e 500 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o “illecitamente detenuto” e la successiva confisca, “fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla Legge 689/1981”.

[fonte: www.dire.it]