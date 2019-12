[Usif] Costituita anche a Trapani l’Unione sindacale italiana finanzieri

TRAPANI – E’ stata costituita anche a Trapani una Sezione Territoriale dell’Usif, l’Unione Sindacale Italiana Finanzieri, associazione professionale tra militari a carattere sindacale della Guardia di Finanza.

Nella sala riunioni della sede provinciale della UIL di Trapani si è tenuta l’Assemblea Costituente della Sezione Territoriale di Trapani, conclusasi con l’elezione di Carlo SUPPA (nella foto di copertina) quale Segretario, di Vincenzo SERPICO quale Vice Segretario.

“L’USIF – spiega SUPPA – è stata costituita a Roma il 17 giugno 2019, sulla scorta della convergente volontà di ben 182 soci fondatori, previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’obiettivo primario è la tutela dei diritti di tutti gli appartenenti alla Guardia di Finanza, senza distinzione di ruolo e grado, con la precisa volontà di portare un reale cambiamento del comparto in tutto il territorio nazionale. Vogliamo anche interfacciarci con le istituzioni locali affinchè non solo i colleghi, ma tutta la comunità possa trarre vantaggio dalla nostra energia. D’altro canto i soci dell’USIF sono tutti finanzieri in servizio o in ausiliaria, come prescrive la norma, e già quotidianamente dedicano gran parte della loro giornata all’interesse pubblico. In sintesi – conclude – non posso che esprimere soddisfazione, insieme al collega SERPICO, per la costituzione della Sezione Territoriale di Trapani dell’USIF, che ci permetterà di essere “in prima linea” nella soluzione delle problematiche che viviamo quotidianamente.”

