Ultimi giorni di lezioni a distanza, ecco il calendario di fine anno scolastico

Sembra strano parlare di fine anno scolastico, ma questo è quello che accadrà tra pochi giorni. La fine delle lezioni in tutte le Regioni sta per arrivare e con esse la stagione della didattica a distanza per tutti gli studenti e i docenti italiani.

Rispetto ai calendari scolastici regionali già fissati non ci sono variazioni.I primi a chiudere con la DaD saranno i ragazzi e i docenti di Campania, Emilia–Romagna, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Veneto, che si collegheranno per l’ultima volta il 6 giugno.

A seguire, sarà la volta di Abruzzo, Lazio e Lombardia che finiranno due giorni dopo, l’8 giugno, mentre il 9 giugno toccherà a Calabria e Umbria. In Basilicata, Friuli – Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Piemonte e Toscana i collegamenti on-line con i prof termineranno il 10 giugno, il 12 giugno in Valle d’Aosta. Infine, gli ultimi a salutare quest’anno scolastico saranno i ragazzi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, il 16 giugno.

