Tv 2000: Programmi consigliati dal 15 al 18 Maggio 2020

Segnalazioni Tv2000 per venerdì 15 maggio 2020

Il diario di Papa Francesco – 17.30

Cosa ha fatto Papa Francesco, quali parole ha pronunciato, chi ha incontrato. Trenta minuti per riflettere sulle parole e sulle iniziative del Papa e della Chiesa, grazie alle testimonianze e alle riflessioni degli ospiti.

Banana – 21.10

Candidato ai David di Donatello del 2015, il film diretto dall’esordiente Andrea Jublin è ambientato nel mondo della scuola. Protagonista Banana (Marco Todisco) un ragazzino convinto che nella vita si debba sempre cercare la felicità.

I lavori in corso – 22.40

Documentario di Andrea Salvadore. Una fotografia sul mondo del lavoro in Italia, dall’inizio del lockdown e nella fase 2. Cosa è cambiato in questi mesi a causa dell’emergenza sanitaria? Esistono nuovi lavori? Cosa ne sarà di quelli vecchi?

Effetto notte – 23.15

Le interviste più belle del cinema italiano e internazionale. In puntata: Enrico Brignano, Paola Minaccioni e Ilaria Spada che raccontano “Tutta un’altra vita”, pellicola sul modo di vivere degli Italiana, sui sogni e i desideri.

Segnalazioni Tv2000 per sabato 16 maggio 2020

Il credo nei mosaici di Monreale – 8

Attraverso le immagini dei mosaici del Duomo di Monreale – dalla creazione, all’avvento di Gesù, alla Gerusalemme celeste-, si riflette sulla preghiera del Credo. Di Sandro Magister e padre Innocenzo Gargano, con Sara Magister.

Caro Gesù. Insieme ai bambini – 10.30

Ogni giorno il catechismo per bambini, da seguire insieme a tutta la famiglia. Il catechista Stefano Iovino risponde alle domande che i telespettatori più piccoli, dagli 8 ai 12 anni, rivolgono con clip.

La cantastorie – 10.45

Con Martina Folena e le musiche di Mario incudine. Una cantastorie racconta ai bambini le fiabe più belle: quelle dei nonni, quelle popolari, quelle classiche, che appartengono al patrimonio regionale d’Italia e di tutto il mondo.

Borghi d’Italia-14.30

Protagonista Forio, Comune campano in provincia di Napoli. La vita cittadina, i piatti della tradizione e i prodotti tipici, la storia, le bellezze architettoniche e naturali, le industrie, l’artigianato e gli allevamenti.

Sulla strada – 15.20

Venti minuti dedicati al Vangelo della domenica, con il teologo francescano padre Giulio Michelini. Nel brano, tratto dal Libro di Giovanni, Gesù annuncia ai suoi discepoli la discesa dello Spirito Santo.

Soul – 20.50

Sottotitolo ‘Testimoni’. Al centro i racconti di un settore molto colpito dalla pandemia, quello dell’arte. Tra gli ospiti lo scrittore Sandro Veronesi che si è fatto portavoce di amici artisti scrivendo una lettera al papa che ha pregato per loro.

Segreti. I misteri della storia– 21.05

Due puntate e due santi: santa Rita, la santa delle cause impossibili, e san Benedetto, fondatore dei benedettini e della regola ora et labora, un’organizzazione del lavoro adottata oggi da molti manager.

Today – 23.35

Dal mondo tante storie di solidarietà verso i più colpiti dalla pandemia: poveri, lavoratori in nero, emarginati, senzatetto. Chi non è tutelato da accordi contrattuali e chi non ha un posto dove dormire o la possibilità di prepararsi da mangiare.

Segnalazioni Tv2000 per domenica 17 maggio 2020

Il credo nei mosaici di Monreale – 7.35

Attraverso le immagini dei mosaici del Duomo di Monreale – dalla creazione, all’avvento di Gesù, alla Gerusalemme celeste-, si riflette sulla preghiera del Credo. Di Sandro Magister e padre Innocenzo Gargano, con Sara Magister.

Borghi d’Italia-14.20

Protagonista Cerveteri, comune laziale in provincia di Roma. La vita cittadina, i piatti della tradizione e i prodotti tipici, la storia, le bellezze architettoniche e naturali, le industrie, l’artigianato e gli allevamenti.

Il mondo insieme – 15.20

Licia Colò racconta il mondo con il suo sguardo, sostenuta da reportage, storie ed esperienze di tanti viaggiatori. In ogni puntata approfondimenti e racconti di volontari e missionari in zone difficilmente raggiungibili.

Soul – 20.30

Sottotitolo ‘Testimoni’. I racconti dal mondo, dove si muore per malattie banali, con don Marco Aleo dal Cile e suor Laura Girotto, cavaliere della Repubblica, da Adwa, che temono che con il lockdown manchino gli aiuti essenziali.

Karol da Wadowice – 21.10

L’avventura umana di Karol Wojtyla. Un mosaico di voci e testimonianze per raccontare la fede e la bellezza di una vita capace di lottare contro i totalitarismi del ‘900 e di cambiare il volto del mondo.

Music for mercy – 22.35

Concerto dentro ai Fori Imperiali a Roma con il soprano italo inglese Carly Paoli che si esibisce insieme a numerosi artisti internazionali: Andrea Bocelli, Jose Carreras, Steven Tyler degli Aerosmith, David Foster, Carrie Underwood, Jennifer Hudson, Zubin Mehta.

Segnalazioni Tv2000 per lunedì 18 maggio 2020

Bel tempo si spera – 9.10

Le storie positive dell’Italia che vive l’emergenza sanitaria con speranza, sorriso e forza: interviste e tanti ospiti in collegamento per proporre uno sguardo allegro su attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo e arte.

Il mio medico -10.00

Programma di informazione medica: i consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute, e tutte le novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari dal mondo della medicina in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Non abbiate paura – 21.10

Nel film di Jeff Bleckner la vita di Karol Woytjla, interpretato da Thomas Kretschmann. Giovanni Paolo II, il papa del terzo millennio eletto il 16 ottobre 1978, che ha contribuito a cambiare il volto del mondo.

Una storia insieme – 22.50

Documentario di emozioni e memoria. In occasione del centenario della nascita di Karol Wojtyła le testimonianze di chi lo ha conosciuto e per lui ha cambiato vita. Con Sebastiano Somma che recita le poesie e i versi scritti da Giovanni Paolo II.

Buone notizie – 23.50

Settimanale che porta alla luce storie di personaggi, protagonisti o comparse, che hanno tutti lo stesso desiderio: la ricerca del bene. Racconti dall’Italia e dal mondo, che spesso nessuno vede. Con Cesare Davide Cavoni

