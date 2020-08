Trapani. Il Maestro Cimarosa al Chiostro di San Domenico: risate e applausi

REDAZIONE – A Trapani, lo scorso weekend, è andato in scena al Chiostro di San Domenico il secondo titolo della 72esima stagione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Il Maestro Cimarosa, un “pasticcio gustoso”tra le migliori produzioni del raffinatissimo compositore Domenico Cimarosa. Melodie limpide, piccole perle di sapienza compositiva e celebrata eleganza di stile. Uno spettacolo dinamico con un solo interprete che dialoga con orchestra e direttore. Sul palco l’ Orchestra del Luglio Musicale Trapanese trasformata nella Cimarosa Barock Orchestra ed il Maestro Sabatino Cimarosa, arrangiatore, compositore, cantante, insomma un vero factotum, il quale assiste all’esecuzione della prova di assestamento prima del concerto e tira fuori nuovi spartiti da sottoporre all’orchestra.

Il pubblico ha gustato diverse pagine del padre dell’opera buffa, accompagnate da una serie di battute e colpi di scena. Risate ed applausi prolungati sono stati il segno di gradimento alla regia ed interpretazione di Marco Filippo Romano, e alla bacchetta energica del M° Lorenzo Orlandi. Originali le scene e i costumi di Danilo Coppola che, con i colori del bianco e del rosa, hanno dato un tocco di garbo e delicatezza all’intero spettacolo. La seconda rappresentazione è prevista per domani martedì 25 agosto, alle ore 21.00, al Chiostro di San Domenico.

I prossimi appuntamenti