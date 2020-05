Trapani. Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale organizza il webinar sul tema “Misure nazionali e regionali per far ripartire il settore turistico”

L’incontro si terrà mercoledì 6 maggio, alle 11.00, e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Distretto

Trapani – Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, in collaborazione con Sicindustria Trapani e Federalberghi Trapani ha organizzato per mercoledì 6 maggio 2020 alle ore 11.00, un webinar teso a far conoscere gli strumenti messi in campo a livello regionale e nazionale per far ripartire il turismo siciliano, così gravemente penalizzato dalla crisi pandemica; saranno illustrate le azioni e le misure governative avviate per sostenere le imprese e gli operatori del comparto turistico-ricettivo.

Il Distretto Turistico ha deciso di avviare un continuo e costante confronto con le forze produttive di tutto il territorio allo scopo di favorire una migliore diffusione delle informazioni e raccogliere proposte e istanze da parte dei cittadini e, in particolare, degli operatori della filiera turistica. Questo percorso che si comporrà di diversi incontri, e che in questa fase verrà gestito prevalentemente attraverso i canali digitali in modo da salvaguardare la salute delle persone, vedrà diversi momenti di confronto con i vari attori, pubblici e privati, che hanno o possono avere un ruolo nella gestione dell’emergenza e nel rilancio economico del nostro territorio.

All’incontro interverranno, oltre al Presidente del Distretto Turistico Rosalia D’Alì, anche: – Manlio Messina, Assessore Regionale al Turismo della Regione Siciliana; – Antonio Barreca, Direttore Nazionale di Federturismo Confindustria.

Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Stream Yard, e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Distretto ( https://www.facebook.com/ DistrettoTuristicoSiciliaOccid entale/ ). Inoltre sarà prevista la possibilità di porre domande o formulare delle osservazioni sui temi oggetto dell’incontro.

