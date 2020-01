Trapani. Digital Lab, la scuola 4.0: Il tradizionale modello di scuola cede il passo all’innovazione

TRAPANI, 18 GEN – Oggi, alle 10, nei locali dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. B. Amico”, è stato inaugurato il Laboratorio “Digital Lab, la scuola 4.0”, laboratorio professionalizzante in chiave digitale dell’Indirizzo Grafica e Comunicazione.

Il laboratorio, realizzato grazie ai fondi europei messi a Bando dal MIUR con l’Avviso n. 37944 del12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2, è uno spazio altamente professionalizzante e in grado di rispondere efficacemente a esigenze formative specialistiche nel settore della Grafica e della Comunicazione, in modo da garantire agli studenti l’accesso a livelli alti di competenze richieste dall’Impresa 4.0. Lo spazio, formato da diversi ambienti supportati da tecnologie all’avanguardia, offrirà agli studenti l’opportunità di sperimentare attività pratiche relative alle aree funzionali presenti nelle imprese.

Nel complesso, è un ambiente polivalente di integrazione tra le diverse discipline d’indirizzo e tra quelle di Indirizzo e quelle trasversali. Gli spazi laboratoriali comprendono, ad esempio, un’aula briefing che, pensata come la saletta riunioni di un’azienda, si presta alla realizzazione di metodologie didattiche altamente innovative e attive (cooperative learning, peer to peer, flipped classroom, learning by doin and creating, project work, ecc.).

Inoltre, troviamo anche uno studio video/fotografico e un centro stampa, con dotazioni tecnologiche di ultima generazione e con aree di lavoro in team annesse.

In sostanza, si tratta di un ambiente di apprendimento in grado di rivoluzionare il tradizionale modello di scuola, riorganizzando gli spazi e con essi il processo didattico-metodologico. (nella foto da sx. Il sindaco Giacomo Tranchida, Il Dirigente scolastico: Dott.ssa Margherita Ciotta e la docente Caterina Mangiaracina).

Mi piace: Mi piace Caricamento...