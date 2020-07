Trapani Comix: Chiusa la raccolta fondi benefica, donati alimenti alla Croce Rossa Italiana

Il Trapani Comix, attraverso una raccolta fondi ha donato più di 600€ in generi di prima necessità alla campagna “Carrello solidale”, organizzata d’intesa tra il Comune di Trapani e il comitato territoriale della Croce Rossa Italiana.

Come è ovvio, l’emergenza coronavirus ha obbligato gli organizzatori, i Nerd Attack, a modificare le date del “Festival Mediterraneo della Cultura Pop” che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso l’8, 9 e 10 maggio.

Conclusa la raccolta effettuata sulla piattaforma web GoFundMe, i fondi sono stati girati al conto corrente della Croce Rossa Italiana di Trapani che ha effettuato l’acquisto di alimentari per i bisognosi. A spingere la campagna è stato anche un video che ha visto protagonisti Domenico Centamore, Marco Merrino, i Nerd Attack, Luca Panzieri, Don Alemanno, Giorgia Vecchini, Gianluca Iacono, Fabrizio Biggio, Maurizio Merluzzo, Cristina D’Avena, Angela Grignano e Matteo Volpe.

«Torneremo a vivere il Trapani Comix. Siamo orgogliosi della risposta ricevuta dalla cittadinanza. Invitiamo tutti coloro che volessero continuare a donare a effettuare un bonifico al Comitato di Trapani della CRI al conto IT85S0306916404100000003684 con la causale: CARRELLO SOLIDALE. Ringraziamo il presidente del Comitato Salvatore Mazzeo e il vicesindaco Vincenzo Abbruscato presenti al momento della consegna dei viveri» affermano Erick Cannamela, Jhonny JXJ e Francesco Tarantino.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...