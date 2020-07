Torino, 71enne uccide la compagna e si spara

Ha ucciso la compagna con un colpo di pistola e si è poi suicidato. La tragedia è avvenuta questa mattina a Carmagnola, nel Torinese. Lo riferisce l’Ansa. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato il cadavere della donna nella sua casa in via Gozzano. Il corpo senza vita dell’uomo è stato invece ritrovato nella sua abitazione di Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo.

Secondo quanto ricostruito dai militari, Pasquale Mattana, pensionato di 71 anni, avrebbe ucciso con un colpo di pistola la donna di 68 anni con la quale aveva una relazione sentimentale.

L’omicida è poi rientrato nella propria abitazione a Bagnolo Piemonte dove si è sparato un colpo alla testa con l’arma, regolarmente detenuta. Secondo quanto riporta La Stampa, prima di togliersi la vita l’uomo ha chiamato il figlio riferendogli di aver ucciso la campagna. È stato il figlio ad avvertire i carabinieri.

