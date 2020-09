SUSHI SICILIANO E COOKING SHOW IN RIVA AL MARE, DA OGGI A FAVIGNANA IL SECONDO RADUNO DEI ROSSI NATURALI

Si parlerà anche di pelli chiare e raggi solari con un dermatologo

Con l’arrivo dei primi rossi naturali, a Favignana ha preso il via il festival “Red Head Sicily” che, per tre giorni, vedrà insieme le persone coi capelli rossi. Quest’anno il dress code è il “Sicily style”, ossia i colori della Sicilia: «Quest’anno il nostro festival si tingerà dei colori che rappresentano la Trinacria, sin dai tempi dei paladini di Sicilia e per finire ai carretti siciliani», spiega il vice presidente dell’associazione “Red Head Sicily”, Enrico Malato.

FESTIVAL IN SICUREZZA – L’edizione di quest’anno di “Red Head Sicily”, patrocinato da Assessorato regionale al turismo, Assemblea Regionale Siciliana, Federturismo, Pro Loco “Isole Egadi” e Distretto turistico Sicilia Occidentale, si svolgerà nel rispetto delle restrizioni imposte dalle disposizioni anti Covid-19. Tutte le iniziative si svolgeranno al “Sea Club”, un ampissimo stabilimento balneare con vista su Levanzo che ci consentirà di rispettare il distanziamento previsto tra le persone. L’ingresso sarà, comunque, consentito con mascherina di protezione, con misurazione della temperatura e registrazione dei dati anagrafici.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 4 – La prima iniziativa in programma oggi è alle 18: sarà il vino rosso (e non solo) il protagonista del Wine Contest che si svolgerà al “Sea Club”. Le “Tenute Orestiadi” – partner del Festival – presenteranno a una platea a numero chiuso, alcuni vini della loro produzione. Dalle 21,15, al Sea Club (U scaru San Giuseppe), talk show con Vanessa Galipoli, Fabrizio Bracconeri e Ismaele La Vardera. Interverranno Felice Scirè, uno degli ultimi pittori di carretti siciliani, il dermatologo Maurizio Pettinato (che parlerà di “Pelli chiare, come tutelarsi”, evento in collaborazione con Rotary Club Marsala Lilibeo – Isole Egadi), lo chef Ferdinando Ganci con un cooking show dedicato al sushi.

IL PROGRAMMA DI SABATO 5 – Sabato mattina è in programma un’escursione a Levanzo (trasferimento con mezzi di linea), con visita ai posti più suggestivi dell’isola. Alle 16, al lido Burrone, nuotata dei rossi. Alle 18,45 al “Sea Club”, fitness intensivo con Sonia Alecci. Dalle 21 degustazione di vini in riva al mare con “Tenute Orestiadi” e “Sicily Style”, laboratorio en-plain-air con Felice Scirè, uno degli ultimi pittori di carretti siciliani. Dalle 21,30 Vanessa Galipoli, Fabrizio Bracconeri, Ismaele La Vardera e Ferdinando Ganci condurranno il cooking show con la partecipazione di 5 teste rosse.

Durante la serata si esibiranno anche le “Flammes Fatales”, con uno spettacolo di giocoleria con il fuoco e la danza. ESCURSIONE IN BARCA A VELA – Domenica 6, dalle 11 alle 17, escursione in barca a vela riservata a sole 10 persone, preferibilmente rosse. La partecipazione è su prenotazione compilando il modulo su: https://redheadsicily.it/2019/03/16/in-barca-a-vela-escursione-esclusiva/.

