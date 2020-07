Sulla provinciale per Triscina, scontro tra suv e tir con feriti (fotogallery)

Un incidente si è verificato oggi all’incrocio tra la Sp 56 per Campobello di Mazara e la Sp 81. Un tir (che procedeva verso Campobello), per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un Range Rover con a bordo pare tre turisti rimasti feriti e trasportati al Pronto Soccorso.Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

foto: campobellonews.com. © Riproduzione riservata

