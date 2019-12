[Solidarietà] Oggi a Mazara è Natale anche nelle periferie.

È stato questo il tema della giornata “Regalare un sorriso ai bambini ed ai disabili in una giornata da incorniciare”. Siamo lieti di avere portato avanti questa brillante iniziativa

Infatti è stata appena realizzata la festa della grande solidarietà per il pranzo di natale presso i locali del boccone del povero e la visita a tutti i bambini delle periferie del quartiere della via potenza e borgata costiera. Uno spettacolo eccezionale fatto di forti sensazioni e veri valori umani . Un Grazie a Francesco Foggia per averci dato l’opportunità ancora una volta di collaborare in questa importante iniziativa, un grazie a tutti i volontari presenti che hanno preparato e cucinato per tutti i bambini presenti, un grazie “agli amici di babbo natale”che hanno dato un tocco magico, ma un grazie particolare lo vogliamo fare a tutti i commercianti e cittadini mazaresi che ci hanno sostenuto mettendoci il cuore. Ne è scaturita una giornta suggestiva e con un clima natalizio unico e pieno di significato e di gioia documentato il tutto dal professionista della foto matteo della fantasy video . A MAZARA è Natale!

Questa è la Mazara della solidarietà che ci piace e che vogliamo.

Infatti circa 250 bambini ed adolescenti hanno trascorso una giornata in allegria divertendosi cantanto e ballando ma soprattutto dando un grande significato al Natale grazie alla grande sensibilità di tanti amici.

Lo hanno dichiarato Valerie Pellicane e Katia Bellomo dell’associazione “Abilmente uniti” che oggi sono stati tra i promotori di questa bellissima giornata di grandi e veri valori umani.

Francesco Foggia, uno dei trascinatori e promotore già da diversi anni di queste lodevole iniziative ha ringraziato in primis l’associazione “abilmente uniti” per avere creduto in questa straordinaria giornata di forti emozioni e di grande aggregazione sociale con l’obiettivo dell’inclusione. Ma un ringraziamento particolare la rivolto a tutte le attività commerciali e alle famiglie mazaresi per i grandi gesti di amore che ci hanno donato e per aver contribuito a rendere magico questo Natale anche nelle nostre periferie, ma soprattutto per aver consentito di regalare un pomeriggio di doni e di spensieratezza a bambini e disabili che abbiamo coinvolto chiamando a raccolta alcune associazioni della nostra città. Ringrazio anche la bravissima artista mazarese Alessia Palermo che ha realizzato con l’occasione un opera d’arte che rappresenta la natività e che è stata donata a padre Leon parroco della parrocchia di Mazara due– ha concluso Foggia –”e’ possibile realizzare iniziative sociali apprezzate da grandi e piccini “. C’è una Mazara migliore che si sente parte di una famiglia, è la Mazara che cresce e che voglio.

Basta solo la buona volontà. Vi stimo tutti, Auguri di buon Natale.