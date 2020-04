Sicilia. Artisti dedicano il concerto del 1° maggio ai 7.904 sindaci italiani

Un gruppo di artisti siciliani dedicherà il concerto del 1° maggio, che sarà trasmesso alle ore 16:00 sul sito concerto1maggio.it che si sta allestendo per l’occasione. Il gruppo di artisti darà vita ad uno spettacolo di musica, canto, danza e recitazione. Ad organizzarlo la pianista Liana D’Angelo.

«Da quando in Italia è arrivato il coronavirus – commenta Liana D’Angelo – tutti i sindaci si sono impegnati in prima linea a proteggere la salute dei loro cittadini. Stanno facendo l’impossibile per evitare il propagarsi del virus. Sulle spalle dei sindaci in questo periodo sono arrivate delle grosse incombenze e le assolvono con grande senso di responsabilità. Abbiamo pensato di dedicare a loro il nostro concerto del primo maggio. E’ un modo per inviare un grande grazie ai 7.904 sindaci Italiani impegnati in prima fila e crediamo di interpretare il grazie di tutti gli italiani».

