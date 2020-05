Sicilia, Accordo tra ASP Siracusa e CRI per la consegna dei farmaci

L’Assessorato Regionale della Salute, nell’ambito delle strategie di contrasto e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e allo scopo di favorire l’attivazione di misure atte a ridurre lo spostamento dal proprio domicilio di pazienti positivi, ovvero in quarantena, persone fragili come gli anziani, soggetti immunodepressi o con patologie che hanno difficoltà a ritirare la terapia presso i punti di distribuzione delle farmacie dei Presidi Ospedalieri dell’intero territorio regionale, ha invitato le Aziende del Servizio Sanitario Regionale ad attivare un sistema di consegna domiciliare dei farmaci, avvalendosi anche delle Associazioni di Volontariato con operatori adeguatamente formati.

In quest’ottica, a seguito di richiesta e interlocuzione intercorsa tra la l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e il Comitato Regionale CRI Sicilia, è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra l’ASP di Siracusa e i Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana di Avola, Floridia, Francofonte, Noto, Pachino-Portopalo e Siracusa.

Possono richiedere il servizio le persone con oltre 65 anni d’età, persone non autosufficienti, immunodepresse o sottoposti alla misura della quarantena o, in ogni caso, risultati positivi al virus COVID-19.

Il servizio può essere richiesto dagli utenti esclusivamente ai numeri telefonici predisposti dall’ASP di Siracusa: 0931/989676, 0931/989662, 0931/989675, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, in possesso di prescrizione medica.

All’atto della richiesta, l’istante dovrà fornire all’operatore il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, codice fiscale, l’indirizzo e il recapito telefonico.

Gli operatori invieranno le richieste pervenute presso le Farmacie dell’ASP che insistono nel territorio di appartenenza del paziente.

I farmacisti territoriali prenderanno in carico le richieste e non appena pronte (48/72 ore) contatteranno i Comitati CRI competenti per territorio per il ritiro dei farmaci e la successiva consegna direttamente al domicilio delle persone che hanno fatto richiesta.

“Grazie alla capillare presenza della Croce Rossa Italiana nel territorio – ha commentato Luigi Corsaro – Presidente CRI Sicilia – possiamo integrare e sviluppare anche questo servizio assieme alle tante attività che ogni giorno portiamo avanti con #iltempodellagentilezza per alleviare in questa fase di emergenza le incombenze che ricadono sulle persone più vulnerabili della nostra comunità. Auspico che questo servizio presto possa essere organicamente organizzato anche in tutte le altre Aziende Sanitarie della nostra regione“.

