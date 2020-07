Segnalazioni Tv2000 per venerdì 3 luglio 2020

L’ora solare- 14

Le intervista più belle: Alessia Lionello ricorda il suo poliedrico papà Oreste Lionello. Poi Suor Elena Massimi, della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, racconta il percorso della sua vocazione.

Il diario di Papa Francesco- 17.30

Approfondimento sulla Messa e sul significato della celebrazione per i cattolici. Ospiti: la teologa Cristina Simonelli e il benedettino padre Bernardo Gianni, abate a Firenze di San Miniato al Monte.

Nomi e cognomi – 21.10

Da una sceneggiatura originale di Camilla Cuparo, il film è liberamente ispirato alla figura di Giuseppe Fava, il giornalista ucciso da cosa nostra per aver condotto inchieste sui traffici illeciti in Sicilia.

Il pittore della tenda – 23

Dopo l’omicidio del padre per mano della mafia, il contadino siciliano Emanuele Modica imbraccia il pennello come fosse un’arma e gira l’Italia per scuotere le coscienze attraverso l’arte. Documentario di Renato Lisanti.

Segnalazioni Tv2000 per sabato 4 luglio 2020

Borghi d’Italia-14.30

Speciale capoluoghi dedicato alla città di Siena, ricca di storia e tradizione. La vita cittadina con il sindaco. Poi, con gli abitanti del luogo: i piatti e i prodotti tipici, le bellezze architettoniche e naturali.

Soul – 20.50

Il senso del viaggio, con due avventurieri: il campione olimpico come Mauro Pelaschier, timoniere della leggendaria Azzurra, e Beatrice Filippini, che ha lasciato tutto per partire e conoscere le Ande.

È troppo facile – 21.10

Tratto da un giallo di Agatha Christie. Un americano in vacanza in Inghilterra s’improvvisa detective per fare luce su una serie misteriosa di omicidi in cui rimane stranamente coinvolto.

Una donna alla casa bianca – 23.10

Serie tv americana con il Premio Oscar® Geena Davis nei panni della prima presidente degli Stati Uniti. Una donna, moglie e madre alla guida di uno dei Paesi più ricchi e influenti del mondo.

Segnalazioni Tv2000 per domenica 5 luglio 2020

Borghi d’Italia-14.20

Protagonista Ventotene, Latina. Alla scoperta del luogo con il sindaco e il parroco che raccontano la vita cittadina. Poi i piatti della tradizione e i prodotti tipici, la storia, le bellezze architettoniche e naturali.

Soul – 20.30

Economia al femminile, finanza e impresa. Ospiti due donne che hanno fatto dell’etica una scelta vincente: Anna Fasano, presidente di Banca Etica, e Katia Sagrafena, direttore generale di Vetrya.

Nord e sud – 21.10

Patrick Swayze e Kirstie Alley sono tra i protagonisti della serie televisiva americana del 1985: attraverso i loro personaggi e i loro amori si raccontano gli antefatti della Guerra di secessione.

Segnalazioni Tv2000 per lunedì 6 luglio 2020

Terra nostra – 16

Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

La Bibbia continua – 21.10

Due puntate della serie diretta da Roma Downey e Mark Burnett per la Nbc. La trama è ispirata agli Atti degli Apostoli e alle Lettere di Paolo e racconta le vicende dei primi cristiani e la fondazione della Chiesa.

I giorni dei barbari: Vojtassak – 22.45

La storia del vescovo slovacco Ján Vojtaššák (1877-1965) vittima di una della repressione antireligiosa sotto il tallone armato dello stalinismo. oggi è in itinere la causa di beatificazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...