Segnalazioni Tv2000 per sabato 30 maggio 2020

Il credo nei mosaici di Monreale – 8

Attraverso le immagini dei mosaici del Duomo di Monreale – dalla creazione, all’avvento di Gesù, alla Gerusalemme celeste-, si riflette sulla preghiera del Credo. Di Sandro Magister e padre Innocenzo Gargano, con Sara Magister.

Caro Gesù. Insieme ai bambini – 10.30

Ogni giorno il catechismo per bambini, da seguire insieme a tutta la famiglia. Il catechista Stefano Iovino risponde alle domande che i telespettatori più piccoli, dagli 8 ai 12 anni, rivolgono con clip.

La cantastorie – 10.45

Con Martina Folena e le musiche di Mario incudine. Una cantastorie racconta ai bambini le fiabe più belle: quelle dei nonni, quelle popolari, quelle classiche, che appartengono al patrimonio regionale d’Italia e di tutto il mondo.

Borghi d’Italia-14.30

Protagonista Galati Mamertino, in provincia di Messina. La vita cittadina con il sindaco e il parroco, poi i piatti della tradizione e i prodotti tipici, la storia, le bellezze architettoniche e naturali, le industrie e l’artigianato.

Soul – 20.50

Africa, radicalismo islamico, lacerazioni del continente e le sue derive pericolose. Ospiti Domenico Quirico, inviato de La Stampa, rapito per 152 giorni in Siria, e Giulio Albanese, missionario comboniano.

Assassinio sul palcoscenico– 21.10

Il film, della serie inglese di quattro pellicole con protagonista Miss Marple, interpretata da Margaret Rutherford, è tratto dal romanzo di Agatha Christie ‘Fermate il boia’. La regia è di George Pollock

Today – 23.35

In buona parte del mondo, la pandemia si è sommata alle tensioni già presenti. L’ONU aveva chiesto un cessate il fuoco durante l’emergenza COVID ma soltanto in alcuni Paesi è stato accolto l’appello, rilanciato anche da Papa Francesco.

Segnalazioni Tv2000 per domenica 31 maggio 2020

Borghi d’Italia-14.20

Protagonista Minturno, in provincia di Latina. Alla scoperta del luogo con il sindaco e il parroco che raccontano la vita cittadina. Poi i piatti della tradizione e i prodotti tipici, la storia, le bellezze architettoniche e naturali, le industrie, l’artigianato e gli allevamenti.

Il mondo insieme – 15.20

Licia Colò racconta il mondo con il suo sguardo, sostenuta da reportage, storie ed esperienze di tanti viaggiatori. In ogni puntata approfondimenti e racconti di volontari e missionari in zone difficilmente raggiungibili.

Soul – 20.30

Parità scolastica, parità economica, scuola: Luigi Berlinguer, già ministro della Pubblica Istruzione, padre della riforma sulla parità scolastica, e suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche e di parità.

Casa Howard – 21.10

Miniserie della BBC diretta da Hettie Macdonald e tratta dall’omonimo romanzo di E. M. Forster. Ambientata a inizio Novecento, è la storia di due sorelle indipendenti e non alla ricerca dell’amore e di un significato più profondo.

Segnalazioni Tv2000 per lunedì 1 giugno 2020

La Bibbia – 21.10

Miniserie televisiva ideata da Roma Downey e Mark Burnet che racconta le storie della Bibbia. Dall’Arca di Noè all’Esodo, fino a ripercorrere la vita di Gesù: un viaggio completo nell’Antico e nel Nuovo Testamento.

Benvenuti a casa mia – 22.50

Gli Italiani in lockdown nel documentario girato interamente come un video diario con gli smartphone. Tra i protagonisti: Maria e Mattia, che si sono sposati durante la pandemia, e Stefania Proietti, sindaco di Assisi.

Segnalazioni Tv2000 per martedì 2 giugno 2020

L’ora solare – 14

La bellezza del donare. Ospiti: Pino Strabioli conduttore di “Grazie dei fiori” e “Viva Sanremo”, e i ragazzi dell’Istituto Sociale di Torino che hanno donato la quota della loro gita a un’associazione che sostiene progetti sanitari.

Siamo noi – 15.20

Le attente analisi degli esperti sull’attuale emergenza sanitaria, e poi attualità, approfondimenti e inchieste per raccontare, anche attraverso testimonianze dal territorio, l’Italia che cambia, che non ha paura e che costruisce bene comune. Con Gabriella Facondo.

Terra nostra – 16

Telenovela brasiliana sulla situazione degli emigrati italiani, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa che narra di una storia d’amore travagliata dell’ultimo trentennio di fine Ottocento segnato da profonde disuguaglianze sociali.

Aldo Moro. Il presidente – 21.10

Michele Placido è il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro nella fiction televisiva di Tavarelli che racconta l’uccisione della scorta di Moro, il dramma della piccola prigione fino al ritrovamento del corpo il 9 maggio 1978.

Retroscena – 23.10

Dopo Emma Dante con ‘Misericordia’ e la compagnia Cuocolo/Bosetti con ‘Theatre on a line’, focus sul nuovo fenomeno social con la rubrica ‘CheTeatroFa’ per monitorare le iniziative teatrali on line o in streaming che proliferano nella rete.

Segnalazioni Tv2000 per mercoledì 3 giugno 2020

Italia in preghiera -21.00

Il Rosario per l’Italia guidato dal Vescovo di Acireale, Mons. Antonino Raspanti, trasmesso dal Santuario Sacro Fonte Della Vena, in Vena di Piedimonte Etneo. Evento promosso dai Media della Cei, dalla Fisc e d’intesa con la Segreteria generale della Cei.

Beati voi. Tutti santi – 22.00