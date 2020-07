Segnalazioni Tv2000 per martedì 7 luglio 2020

L’ora solare – 14

Ospiti: Attilio Lattes, sopravvissuto al rastrellamento del Ghetto di Roma, il 16 ottobre 1943; e Costanza Diquattro, proprietaria della casa più famosa d’Italia, quella del commissario Montalbano.

Il diario di Papa Francesco – 17.30

Ospiti i teologi Simona Segaloni Ruta e don Pino Lorizio. Dopo il lungo periodo di lockdown che ha costretto i fedeli lontani dalle Chiese si riflette sul significato della Messa attraverso le parole di Papa Francesco.

Peppino, le modelle e chellallà– 23.05

Dopo aver involontariamente causato il licenziamento di Elisabetta il giovane pittore Teddy la ospita in casa sua come domestica e le trova un lavoro come indossatrice in un atelier di moda. Di Mario Mattoli

Segnalazioni Tv2000 per mercoledì 8 luglio 2020

Bel tempo si spera – 9.10

Le storie dell’Italia che vive l’emergenza Covid con speranza e forza: tante testimonianze per proporre uno sguardo allegro su attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo e arte.

Il mio medico -10.00

Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento -11

Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

Terra nostra – 16

Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Io Credo – 21.50

Dopo le riflessioni di Papa Francesco, ospite della seconda puntata l’attrice Martina Colombari. In puntata anche la storia di Sandro Pozza della comunità di Calvene in provincia di Vicenza.

Soul – 23.00

Una vita dedicata al servizio dei bisognosi. Protagonista della puntata Ernesto Olivero, che sullo sfondo delle contestazioni giovanili del 1968 ha fondato il Sermig, Servizio missionario Giovani.

Segnalazioni Tv2000 per giovedì 9 luglio 2020

L’ora solare – 14

Le interviste più belle con Arturo Brachetti, il più grande attore-trasformista del mondo che detiene il record mondiale di 100 cambi in 100 minuti. Poi una giovane coppia di sposi volontari per il Cuamm.

Siamo noi – 15.20

Si racconta, anche attraverso testimonianze dal territorio, l’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e che cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia.

Per chi suona la campana – 21.10

Gary Cooper e Ingrid Bergman protagonisti di una storia d’amore nata durante la guerra civile spagnola. Galeotto un attentato antifranchista organizzato da repubblicani locali a cui i due sono affiliati.

