Segnalazioni Tv2000 martedì 26 maggio 2020

L’ora solare – 14

In occasione della festa di san Filippo Neri, ospite don Ivan Clemente, parroco in provincia di Foggia che ogni anno organizza un particolare evento in onore del santo. Poi Giulia e Andrea che viaggiano per il mondo, in carrozzina.

Siamo noi – 15.20

Le attente analisi degli esperti sull’attuale emergenza sanitaria, e poi attualità, approfondimenti e inchieste per raccontare, anche attraverso testimonianze dal territorio, l’Italia che cambia, che non ha paura e che costruisce bene comune. Con Gabriella Facondo.

Il segreto di Jolanda – 16

Telenovela argentina con Veronica Castro. Jolanda, ragazza di umili origini, viene ingiustamente incarcerata per un omicidio che non ha commesso ma riuscirà a dimostrare la propria innocenza e riunirsi con l’amato Juan Carlos.

Il diario di Papa Francesco – 17.30

Si riflette sulle parole di Papa Francesco e con il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna, si parla delle paure che alimentano l’intolleranza, con l’invito e ritrovare il senso della solidarietà.

Rete di speranza – 19.30

La voce della Chiesa italiana al tempo del coronavirus. Da tutte le diocesi, testimonianze di una presenza crescente di sacerdoti e laici impegnati che continuano la propria missione nei social.

Il principe e la ballerina – 21.10

Film di Laurence Olivier, con Marilyn Monroe. Alla vigilia dell’incoronazione di re Giorgio V, tra i vari reali c’è anche Carlo, principe reggente del piccolo stato della Carpazia, che incontra Elsa, vivace ed esuberante ballerina statunitense.

Retroscena – 23.10