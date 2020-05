22 Maggio 2020 dalle ore 18:00

In un momento storico come questo in cui la musica e l’arte stanno regalando tanto alla gente ma sono anche in grande sofferenza, Lidia Schillaci ha trovato un suo modo per reagire a questa situazione grazie al confronto con l’amica Livia Iacolare con cui ha ideato questo innovativo formato di live show, una soluzione che parte da lei ma che potrebbe aprire la porta ad altri artisti che in questo momento vorrebbero trovare un nuovo modo di sostenere la propria arte e il proprio lavoro.

Ai tempi del Coronavirus, Lidia trasmette ogni giorno alle 19:00 in diretta su Instagram, (dove ha più di 3 milioni di like e oltre 33.000 di followers reali) con il suo nuovo format #LidiaLiveAtHome insieme a tanti ospiti per tenere compagnia e allietare con musica e chiacchiere in questi giorni difficili per tutta Italia.

Di sicuro si tratta del primo concerto online, con sbigliettamento fatto durante la pandemia e di questo primato l’artista è davvero molto orgogliosa.



L’appuntamento è il 22 maggio alle ore 18:00 – ONLINE – per questo SECRET CONCERT (il luogo della diretta verrà svelato solo 24H. prima dell’evento).

Lidia nasce a Palermo ed è appassionata di musica fin da piccolina che studia tra Palermo e Trapani.

Sarà Rosario Fiorello ad accorgersi per primo di lei e che la vorrà al suo fianco all’Edicola Fiore e poi da Nicola Savino a “Quelli che il calcio” dove intratterrà il pubblico televisivo e social in una maratona canora di 2 ore.

“Ballando con le stelle” (il programma di successo Rai1 condotto da Milly Carlucci) la farà conoscere al grande pubblico come la voce principale della Big Band e poi la sua partecipazione, sempre su Rai1, a “Tale e quale Show” condotto da Carlo Conti dove, con le sue interpretazioni, Lidia sbalordisce l’Italia e non solo.

locandina SECRET CONCERT di Lidia Schillaci Lidia Schillaci Lidia Schillaci

Mi piace: Mi piace Caricamento...