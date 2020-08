Santa Ninfa: Ufficializzato il cartellone degli spettacoli estivi

REDAZIONE – Un cartellone ridotto a causa dell’emergenza pandemica, quello predisposto dall’amministrazione comunale per l’estate santaninfese. Pochi appuntamenti organizzati nel rispetto delle normative anti-covid che prevedono il distanziamento e posti solo a sedere (saranno 150). «Abbiamo comunque voluto allestire un programma – spiega l’assessore al Turismo e agli spettacoli, Rosario Pellicane – per dare un segnale di ripartenza e per offrire alcune serate di svago ai nostri cittadini». Peraltro, nell’ottica di valorizzare gli spazi urbani, gli spettacoli non si terranno, come consuetudine, nella sola piazza Libertà, ma anche nella nuova area di espansione a valle del centro storico. Non ci sarà la tradizionale sagra della salsiccia perché le stringenti norme anti-epidemia non lo consentono: «La venticinquesima edizione – precisa il sindaco Giuseppe Lombardino – è rimandata all’anno prossimo».

Si apre martedì 11 agosto, in piazza Libertà, con la proiezione dell’ultimo film di Alessandro Siani «Il giorno più bello del mondo». Le altre pellicole in programma sono «Tuttapposto» di Gianni Costantino (il 18 agosto) e «Pinocchio» di Matteo Garrone (il 25). Il 21 agosto, all’intersezione tra la via Pio La Torre e il viale Piersanti Mattarella, lo spettacolo di cabaret «I due compari», con Antonio Pandolfo e Marco Manera. Il 23 agosto, sempre nel nuovo centro, andrà in scena la commedia di Elio Indelicato «Tutta colpa di Feisbuk», proposta dall’associazione «Araba Fenice» di Castelvetrano. Il 30 agosto, infine, al castello di Rampinzeri, il monologo teatrale di Paolo D’Anna «Il muro di Alda», dedicato alla poetessa Alda Merini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...