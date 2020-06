Santa Ninfa: Uffici comunali, sospesi i rientri pomeridiani

SANTA NINFA. Rientri pomeridiani sospesi negli uffici comunali nei mesi di luglio e agosto. Come avviene da diversi anni, il segretario comunale Vito Bonanno ha disposto di sospendere i rientri del lunedì e del mercoledì a partire dal primo luglio e fino al 31 agosto. Nella disposizione si tiene conto del fatto che «le particolari condizioni climatiche del periodo estivo rendono poco produttiva l’apertura pomeridiana degli uffici comunali, sia in considerazione del calo di rendimento dell’attività lavorativa dei dipendenti che in relazione al ridotto accesso agli uffici da parte dell’utenza». I dipendenti recupereranno le ore non lavorate nei mesi autunnali, rientrando in ufficio nelle giornate di martedì e giovedì.