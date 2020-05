Santa Ninfa. Terminato il lockdown: zero contagi; mercoledì riapre il cimitero

Le attività commerciali e quelle produttive, che erano state costrette a ridurre l’orario di apertura solo al mattino, possono tornare ad essere aperte nell’arco dell’intera giornata lavorativa. Ristoranti e bar, come disposto dalle nuove disposizioni governative, potranno preparare cibo da asporto: «In quel caso – precisa il sindaco -, gli avventori dovranno però evitare di consumare il cibo nei pressi dei locali per evitare assembramenti».

Gli impiegati del Comune riprenderanno la distribuzione porta a porta delle mascherine alle famiglie nelle zone non ancora raggiunte (sarà lasciata una mascherina per ogni componente del nucleo familiare). Da mercoledì 6 maggio, poi, riaprirà il cimitero, « secondo un calendario prestabilito – chiarisce Lombardino – e rispettando le indicazioni che stiamo predisponendo e di cui sarà data comunicazione». Sarà quindi possibile, con le dovute precauzioni, tornare a visitare i propri cari defunti.

Lombardino sta poi seguendo l’evoluzione della vicenda legata ai giovani studenti e ai lavoratori rimasti bloccati al Nord in questi mesi e che ora vorrebbero ricongiungersi alle loro famiglie: «Ritengo vada trovata una soluzione – commenta – che contemperi i vari interessi, affinché, in tutta sicurezza e rispettando il necessario periodo di quarantena, queste persone possano tornare a casa».