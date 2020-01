Santa Ninfa. Rifiuti: “stretta” nella raccolta differenziata

La “stretta” si rende necessaria per potere progressivamente aumentare la percentuale di raccolta differenziata e per diminuire, contemporaneamente, la quantità di rifiuti conferiti in discarica. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile abbassare il costo del servizio e quindi risparmiare sulla bolletta. Al contempo, raggiungendo la percentuale minima del 65 per cento di differenziata, il Comune non dovrà pagare l’ecotassa prevista dalla Regione; un’ecotassa che sarebbe poi recuperata sempre con la bolletta e quindi pagata direttamente dai cittadini. Ecco perché, fanno sapere dall’ente, è importante che tutti collaborino differenziando correttamente i rifiuti.