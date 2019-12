Santa Ninfa: Premio Cordio, consegnata a Riccardo Cucchi la targa dell’undicesima edizione

SANTA NINFA, 15 DIC – In una «sala delle teste» gremitissima, il giornalista sportivo Riccardo Cucchi ha ricevuto, ieri pomeriggio, la targa dell’undicesima edizione del premio «Museo Nino Cordio». A consegnargliela è stato il sindaco Giuseppe Lombardino al termine della presentazione del libro «Radiogol», scritto dallo stesso Cucchi. Il celebre radiocronista Rai ha conversato con il regista Francesco Cordio e con il giornalista Vincenzo Di Stefano, ed ha rispondere alle domande del pubblico. Cucchi è stato per oltre trent’anni una delle voci di «Tutto il calcio minuto per minuto». Per la Rai ha seguito otto olimpiadi e sette edizioni del mondiale di calcio. «Principe dei radiocronisti della sua generazione – recitava la motivazione – , con la sua voce nitida ed inconfondibile, l’eloquio fluente ed elegante, il ritmo vivace, nel raccontare lo sport, e il calcio in particolare, ha unito milioni di appassionati, dalle Alpi alla Sicilia, contribuendo a creare un’epopea nella quale, come nella migliore tradizione dei grandi cronisti sportivi, giornalismo e letteratura si fondono».