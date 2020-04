Santa Ninfa: Predisposto il bilancio di previsione 2020; va all’esame dei revisori e poi del Consiglio comunale

Il bilancio dell’ente prevede entrate e spese complessive per circa 40 milioni di euro e tiene conto anche del risultato di amministrazione presunto (in attesa del consuntivo) relativo al 2019 per quasi tre milioni (2.976.282 euro per la precisione), che però sono quasi interamente accantonati a copertura prudenziale dei crediti di dubbia esigibilità, delle eventuali perdite delle società partecipate e della soccombenza nei contenziosi legali.

Nella stessa seduta l’organo esecutivo ha approvato il Dup, il Documento di programmazione che indica gli indirizzi strategici ed operativi per l’anno in corso. Anch’esso andrà all’esame del Consiglio comunale, che dovrà farlo proprio.