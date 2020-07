Santa Ninfa: Nessun caso di covid. Le precisazioni del sindaco

REDAZIONE – Non c’è nessun caso di covid-19 a Santa Ninfa. A precisarlo è il sindaco Giuseppe Lombardino (nella foto). «Da alcuni giorni – spiega il sindaco – si rincorrono voci incontrollate su un presunto caso di covid-19 a Santa Ninfa. Mi preme quindi chiarire, per evitare inutili allarmismi, che non vi è alcun caso. Per amore di verità si segnala che la scorsa settimana una nostra concittadina che da tempo vive all’estero, è tornata a Santa Ninfa e, per una questione di sicurezza, ha voluto fare il test sierologico (che evidenzia la presenza di anticorpi specifici al covid). Al cospetto della positività del test (significa che la donna aveva contratto il virus nei mesi scorsi, ossia quando ancora viveva all’estero), lei stessa si è premurata di avvisarmi e si è messa volontariamente in quarantena, assieme ad altri due suoi familiari. Ho quindi provveduto ad informare l’Asp, che prontamente ha effettuato il tampone rinofaringeo sia su di lei che sui due familiari conviventi. L’esito dei tre tamponi, arrivato nel giro di ventiquattro ore, è stato negativo. Nessuno di loro ha quindi il covid». Il sindaco ringrazia l’Asp «per la velocità con cui si è attivata» e al contempo «la nostra concittadina per lo scrupolo che ha mostrato e di cui le va dato atto». Infine l’invito «a non prestare fede alle “voci di cortile” e a non alimentarle, ma a tenere conto solo delle comunicazioni che arrivano da canali istituzionali e ufficiali».