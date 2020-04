Santa Ninfa: Nessun caso di contagio

Il primo cittadino ricorda che domani, 25 aprile, sarà la Festa della Liberazione: «Una giornata importante – dice -, perché ci ricorda il sacrificio di chi, 75 anni fa, diede la vita nella lotta contro la dittatura per consentire il trionfo della democrazia e quindi della libertà. Democrazia e libertà che oggi diamo spesso per scontate e di cui proprio in questi giorni comprendiamo l’importanza. Quest’anno la ricorrenza non potrà essere celebrata come merita a causa delle restrizioni che impediscono gli assembramenti. Per questa ragione, domani mattina depositerà, «a nome dell’intera amministrazione e quindi della cittadinanza», una corona di fiori ai piedi del monumento ai caduti, «come segno di riconoscimento per tutti coloro che si sono battuti per darci un avvenire migliore».Domani, essendo una giornata festiva, non sarà effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti. Il sacco dell’indifferenziato, informa Lombardino, «sarà comunque ritirato la prossima settimana, in un giorno specifico che sarà comunicato in anticipo».Oggi, intanto, sul sito del Comune, è stato pubblicato l’avviso per la richiesta dei buoni-spesa finanziati con le risorse economiche stanziate dalla Regione. L’avviso è rivolto ai nuclei familiari che, a causa dell’emergenza epidemica, si sono trovati in difficoltà e che non percepiscano, quindi, redditi da lavoro, reddito di cittadinanza, cassa integrazione o altre forme di sussidio. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 25 maggio, utilizzando il modulo apposito. Chiunque avesse difficoltà a compilare la domanda, precisa l’avviso, potrà rivolgersi ai Caf.