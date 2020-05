Santa Ninfa: In pagamento il rimborso degli abbonamenti per il trasporto degli studenti

SANTA NINFA. Sono in pagamento i rimborsi degli abbonamenti per il trasporto extraurbano degli studenti pendolari che frequentano gli Istituti di istruzione superiore nei centri vicini. Il rimborso fa riferimento ai mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre del 2019. In totale sono 227 i beneficiari. L’elenco si trova depositato all’ufficio scolastico. Per ragioni di privacy, infatti, non è stato pubblicato sul sito internet dell’ente.