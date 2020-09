Santa Ninfa. Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019

I numeri del consuntivo. I conti dell’ente, al 31 dicembre 2019, si sono chiusi con un avanzo di quasi tre milioni di euro (2.976.282 per la precisione). Avanzo che viene però quasi interamente assorbito dagli accantonamenti a copertura prudenziale dei crediti di dubbia esigibilità e del rischio soccombenza nei contenziosi legali. Nel fondo debiti di dubbia esazione confluiscono infatti oltre due milioni e mezzo di euro (per la precisione 2.533.467); nel fondo rischi contenzioso vanno 24.819 euro; nel fondo vincolato istituito dalle nuove stringenti norme finanziarie, altri 154.936 euro. La quota impegnata per investimenti, e non ancora spesa, è di 61.371 euro, mentre la quota libera e quindi utilizzabile per finanziare spesa corrente, ammonta ad appena 48.128 euro. I residui attivi (crediti che l’ente deve incassare) ammontano a 6.183.343 euro; quelli passivi (i debiti da onorare) a 3.446.828 euro.

Minoranza, lascia capogruppo. Ad inizio seduta, il presidente Ferreri ha dato lettura della stringata nota con la quale Lorenzo Truglio ha dato comunicazione delle sue dimissioni da capogruppo di minoranza. Nella sua missiva, Truglio ha comunque specificato di rimanere componente del gruppo consiliare «L’alternativa c’è». Non è stato formalizzato il nome del nuovo capogruppo. Possibile che ciò avvenga nella prossima seduta.