Santa Ninfa: Il Consiglio comunale approva variazioni di bilancio

SANTA NINFA. Passa tutto all’unanimità nella seduta consiliare di lunedì sera. L’aula ha anzitutto dato il via libera ad alcune variazioni di bilancio. Nello specifico, come ha precisato la responsabile dell’Area finanziaria Mimma Mauro, si trattava di prevedere le somme per diventare soci della Centrale di committenza consortile «Asmel», di impinguare i capitoli di spesa relativi al pagamento dei consumi di gas metano e di energia elettrica e di rimpinguare di ulteriori 10mila euro il fondo relativo alle spese legali. A Seguire l’assemblea civica ha quindi approvato la delibera che autorizza l’ente a diventare socio della «Asmel» di Roma (spesa di 750 euro l’anno). In questo modo, come ha sottolineato il responsabile dell’Area tecnica Vincenzo Morreale, si potrà contare su una piattaforma digitale per gli appalti pubblici messa a disposizione dalla Centrale di committenza la cui sede operativa è a Napoli e il cui capitale è interamente pubblico. Inoltre, con l’adesione alla «Asmel», sarà possibile superare il sistema di frammentazione degli appalti e semplificare così le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica. L’aula ha infine riconosciuto una spesa (di 32.872 euro) per i lavori di somma urgenza necessari al ripristino di un tratto di condotta fognaria in via dell’Artigianato. Come ha chiarito Morreale, il mese scorso si è verificato un guasto alla rete fognaria nella strada che conduce alla zona produttiva. Un guasto che, dopo un primo intervento con mezzi comunali, ha reso necessario l’affidamento urgente ad un’impresa che già stava già effettuando alcuni lavori di altra tipologia nella zona. (Nella foto, una seduta del Consiglio comunale)