Santa Ninfa: Il Consiglio comunale approva la delibera sulla ricognizione delle partecipate

La ricognizione effettuata dagli uffici dell’ente ha confermato il piano dello scorso anno, che prevedeva il mantenimento delle partecipazioni nella Srr «Trapani provincia sud» (la società consortile per la regolamentazione del servizio rifiuti, di cui il Comune detiene il 3,53 per cento delle quote) e nel Gal «Valle del Belice» (la società mista pubblico-privato finalizzata alla gestione dei fondi comunitari destinati allo sviluppo dei territori rurali, di cui il Comune detiene il 5 per cento). Alla prima società, l’ente è obbligato ad aderire per legge, dal momento che la gestione dei rifiuti è un servizio indispensabile; alla seconda ha invece aderito per scelta, poiché il Gal consente di beneficiare del sostegno finanziario messo a disposizione degli organismi europei per lo sviluppo del territorio e delle aziende locali. ( Foto d’archivio)