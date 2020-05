Santa Ninfa: Erogate le somme per le borse di studio e i buoni libri

Per i buoni libri sono stati invece liquidati 2.748 euro per l’anno scolastico 2016-2017 e 3.397 per quello 2017-2018.

Si tratta, come sottolinea il sindaco Giuseppe Lombardino, «di un ulteriore impegno dell’amministrazione comunale per fornire liquidità ai cittadini in un momento storico particolarmente difficile sul piano economico quale è quello attuale, fortemente condizionato dall’epidemia che ha bloccato molte attività produttive e commerciali». La scorsa settimana gli uffici del Comune avevano ultimato il pagamento del rimborso degli abbonamenti per il trasporto extraurbano degli studenti pendolari. In quel caso liquidando poco più di 45mila euro.