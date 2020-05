Santa Ninfa: Dopo due mesi riapre l’isola ecologica

SANTA NINFA. Da questa mattina, venerdì 29 maggio, riapre l’isola ecologica (nella foto). La struttura era stata chiusa, con ordinanza sindacale, il 25 marzo scorso, tenendo conto dei provvedimenti governativi finalizzati a contrastare la diffusione del «coronavirus». Una volta passata la fase acuta dell’epidemia, il sindaco ne ha disposto la riapertura. L’isola ecologica è essenziale specialmente per coloro che vivono nelle abitazioni limitrofe al centro urbano e che non usufruiscono del «porta a porta». Nel periodo emergenziale, d’accordo con l’impresa che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti, questo era stato esteso anche a costoro, per non causare loro ulteriori disagi. Il conferimento dei rifiuti indifferenziati e degli scarti differenziati deve comunque rispettare il calendario della raccolta «porta a porta»: lunedì, mercoledì e venerdì l’organico; il martedì la carta e il cartone; il giovedì la plastica e i metalli; il sabato l’indifferenziato. Inoltre, il mercoledì sarà possibile consegnare anche il vetro.

Il provvedimento firmato ieri dal sindaco Lombardino prevede che chi accede e circola nell’isola ecologica sia fornito dei dispositivi di protezione individuale e rispetti l’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro.