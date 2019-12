Santa Ninfa. Domani il premio Cordio con Riccardo Cucchi e Francesca Incudine

SANTA NINFA – Tutto pronto per l’undicesima edizione del premio «Museo Nino Cordio» che sarà assegnato domani, sabato 14 dicembre, al giornalista sportivo Riccardo Cucchi. La cerimonia di premiazione si terrà nella «sala delle teste» del museo. Il programma prevede, alle 18, un incontro pubblico con Cucchi, nel corso del quale sarà presentato il libro «Radiogol», scritto dallo stesso Cucchi. All’incontro interverranno anche il regista Francesco Cordio e il giornalista Vincenzo Di Stefano. A seguire la consegna del premio a Cucchi da parte del sindaco Giuseppe Lombardino.

Cucchi, celebre radiocronista Rai, è stato per oltre trent’anni una delle voci di «Tutto il calcio minuto per minuto». Per la Rai ha seguito otto olimpiadi e sette edizioni del mondiale di calcio. Questa la motivazione: «Principe dei radiocronisti della sua generazione, con la sua voce nitida ed inconfondibile, l’eloquio fluente ed elegante, il ritmo vivace, nel raccontare lo sport, e il calcio in particolare, ha unito milioni di appassionati, dalle Alpi alla Sicilia, contribuendo a creare un’epopea nella quale, come nella migliore tradizione dei grandi cronisti sportivi, giornalismo e letteratura si fondono».

Il premio «Cordio» è organizzato annualmente dal Comune di Santa Ninfa (città natale dell’artista, morto a Roma nel 2000), in collaborazione con l’associazione culturale umbra «Teatri di Nina», e viene assegnato a personalità della cultura, del giornalismo, dell’arte, della letteratura e dello spettacolo. Nel 2009 è stato conferito all’attore Luca Zingaretti, nel 2010 al sociologo Nando Dalla Chiesa, nel 2011 all’attrice Stefania Sandrelli, nel 2012 all’attore Luigi Lo Cascio, nel 2013 al cantautore Daniele Silvestri, nel 2014 all’attore Paolo Briguglia, nel 2015 al cantautore Mario Venuti, nel 2016 all’attore Michele Riondino, nel 2017 al giornalista Gaetano Savatteri e nel 2018 allo scrittore Pietrangelo Buttafuoco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...