Sanremo 2020: date, cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che c’è da sapere

Sanremo 2020 – Date – La 70esima edizione del Festival di Sanremo va in scena dal 4 all’8 febbraio 2020. Cinque prime serate, in onda su Rai1 e in Eurovisione, in cui si sfidano i Big per la gara tradizionale e giovani cantanti per la sezione Nuove Proposte.

Sanremo 2020 – Serate – Cinque serate, in diretta dal Teatro Ariston, in cui la musica sarà protagonista insieme a un grande spettacolo e tanti ospiti, italiani e internazionali. Qui il programma serata per serata

Sanremo 2020 – Le 10 donne – Ad alternarsi sul palco nel corso delle cinque serate ci saranno Antonella Clerici, Diletta Leotta, Mara Venier, Sabrina Salerno, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Rula Jebreal e Alketa Vejsiu.

Sanremo 2020 è donna: 10 ragazze per Amadeus, da Diletta Leotta a Antonella Clerici a Alketa Vejsiu

Sanremo 2020 – Cantanti – Sono 24 i big protagonisti, scelti da Amadeus. I nomi: Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, I Pinguini Tattici Nucleari, Irene Grandi, Junior Cally, Le Vibrazioni, Levante, Marco Masini, Michele Zarrillo, Morgan con Bugo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Riki, Rancore, Raphael Gualazzi, Tosca, Rita Pavone.

Sanremo 2020 – Canzoni – 24 le canzoni in gara. Grande varietà di generi, dal pop al rock, rap e qualche sfumatura jazz, con importanti nomi del panorama nazionale. Tanti i temi toccati nei testi: l’amore, in ogni sua forma, i ricordi, la forza di rialzarsi e non manca qualche ritratto della società di oggi. Di seguito tutti i big con le loro canzoni (testo e video)

Sanremo 2020 – Nuove Proposte

Torna la sezione Nuove Proposte con 8 artisti in gara, in cui concorreranno 5 cantanti scelti durante la finale di Sanremo Giovani del 19 dicembre in diretta su Rai1, più 2 cantanti selezionati dal concorso Area Sanremo 2019, più l’artista vincitrice dell’edizione 2019 di Sanremo Young, Tecla Insolia, con un brano inedito. Questi i nomi della Nuove Proposte e le canzoni in gara: Leo Gassmann con ‘Va bene così’, Fadi con ‘Due noi’, Marco Sentieri con ‘Billy Blu’, Fasma con ‘Per sentirmi vivo’, gli Eugenio in via di Gioia con ‘Tsunami’, Gabriella Martinelli e Lula con ‘Il gigante di acciaio’, Matteo Faustini con ‘Nel bene e nel male’, Tecla Insolia con ‘8 marzo’.

Sanremo 2020 – Ospiti – E’ certa la presenza di Tiziano Ferro per tutte e cinque le serate. L’intenzione è avere anche Fiorello per tutte le serate, al netto di imprevisti dello showman. Sul palco in occasione della prima puntata ci saranno attori Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Emma e Claudio Santamaria, in promozione con il film ‘Gli anni più belli’ di Gabriele Muccino. Saltata invece la presenza di Salmo: “Non me la sento, mi sentirei a disagio, tra due santi preferisco San Siro”, ha spiegato il rapper.

A dare forfait, a pochi giorni dal via, anche Monica Bellucci, annunciata da Amadeus in conferenza stampa. Attesa nella seconda serata un ospite ancora top secret: “Posso solo anticipare che fa parte della storia del festival”, ha anticipato Amadeus. All’Ariston nella terza serata i cantanti internazionali Lewis Capaldi e Mika, l’attore e regista Roberto Benigni. Quarta serata con la popstar Dua Lipa e Jhonny Dorelli, cantante, attore e conduttore. Gran finale nell’ultima serata con Diego Abatantuono, Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Rocco Papaleo, protagonisti del film ‘Pop Corn’ di Fausto Brizzi.

Tra gli ospiti anche i Ricchi e Poveri, protagonisti di una storica reunion sul palco dell’Ariston.

In trattativa Ultimo e Zucchero. Oltre ad Al Bano e Romina, che potrebbero tornare sul palco con un inedito (scritto da Cristiano Malgioglio, ndr) dopo 25 anni.

Qui tutti i nomi degli ospiti, serata per serata

Sanremo 2020 – Regolamento – Tante le novità di questo Festival, a partire dal regolamento. Le canzoni della ‘serata cover’ entreranno per la prima volta in gara e ci saranno giurie diverse ogni sera sia per i Campioni che per le Nuove Proposte. Qui il regolamento completo

Sanremo 2020 – DopoFestival – L’altra grande novità di questa edizione. Non si chiamerà più ‘DopoFestival’ ma ‘L’Altro Festival’ e andrà in onda su RaiPlay, condotto da Nicola Savino.

Sanremo 2020 – Biglietti – Il prezzo dell’abbonamento per la galleria è di 672 euro. Chi desidera invece acquistare l’abbonamento per la platea dovrà pagare 1.290euro. I biglietti singoli di platea per le prime 4 serate, eventualmente disponibili, avranno un costo di 180 euro, mentre quelli per l’ultima serata, se disponibili, costeranno 660 euro. I biglietti singoli della galleria per le prime 4 serate, qualora disponibili, costeranno 100 euro, mentre quelli per l’ultima serata, se disponibili, 320 euro. Qui prezzi e come acquistarli

