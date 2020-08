[Salute] Cibi che fanno bene all’intestino: qualche suggerimento

Il nostro corpo richiede sempre attenzioni, visto che la “manutenzione” è molto importante per la nostra salute. Al pari di una macchina, bisogna infatti curare ogni singolo ingranaggio, per fare in modo che tutto funzioni bene nel complesso. Da questo punto di vista, l’alimentazione ricopre un ruolo fondamentale per la nostra salute, dato che il detto “noi siamo ciò che mangiamo” in certi casi può essere preso letteralmente. Nello specifico, ci sono alcuni alimenti che fanno bene all’intestino, e altri che invece potrebbero fare dei danni o appesantirlo. Vediamo quindi di approfondire questo argomento, insieme ad alcuni suggerimenti utili.

I cibi che fanno bene all’intestino

Per fortuna, la natura offre molte opzioni valide per soddisfare il palato, e al tempo stesso proteggere il nostro intestino. Ci sono infatti diversi cibi che fanno bene allo stomaco, favorendo ad esempio la sua movimentazione e disintossicandolo. Lo yogurt con probiotici è una delle soluzioni in assoluto più note e utilizzate, in quanto va ad arricchire la flora batterica intestinale, migliorando la digestione. Nella lista non potremmo non citare i semi di lino e i finocchi. I primi fanno bene alla mucosa dell’intestino e sono ottimi per combattere le infiammazioni, per merito degli acidi grassi Omega 3. I finocchi, invece, sono uno dei rimedi naturali più efficaci contro l’aria nella pancia e il meteorismo. Fra le altre opzioni interessanti si trovano anche l’olio extravergine d’oliva e i kiwi: nel primo caso si favorisce la lubrificazione delle pareti intestinali e la digestione, mentre nel secondo caso si agisce efficacemente contro problemi come la stipsi. Infine, è opportuno menzionare pure gli asparagi, che regolarizzano il tratto digestivo.

Altri consigli per la salute dell’intestino

La corretta alimentazione è alla base di un intestino funzionale e in salute, ma è chiaro che è possibile agire anche in altri modi. In primo luogo, in caso di problemi o fastidi si possono utilizzare dei prodotti specifici per lo stomaco e l’intestino da farmacia, reperibili anche online. Inoltre, è risaputo che uno stile di vita attivo produce molti benefici a livello di stomaco e di digestione (e non solo). Lo sport infatti migliora la movimentazione intestinale, di conseguenza produce un effetto molto positivo per lo stomaco. In secondo luogo, si sa che gli eccessi non fanno mai bene: si fa ad esempio riferimento alle bevande alcoliche, che possono appunto provocare diversi grattacapi alla pancia (e non solo). Un altro suggerimento utile è il seguente: meglio limitare l’assunzione di zucchero e non consumare gli alimenti non fermentati. Lo zucchero diventa infatti la principale fonte di nutrimento per la flora batterica negativa, mentre i cibi non fermentati possono appesantire parecchio la digestione, con tutte le conseguenze del caso. Seguendo i consigli di oggi, dunque, è possibile fare un grande favore al proprio intestino.

