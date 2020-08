Salemi. ‘Welcome back Tony Scott’

Il 30 agosto e il 6 settembre Salemi ricorda il ‘suo’ jazzista

REDAZIONE – Due concerti nel nome del famoso jazzista Tony Scott. Anche quest’anno Salemi ricorda il musicista che aveva le sue origini nella cittadina trapanese. Torna infatti, nell’ambito del cartellone di iniziative ‘Salemi dEstate’ organizzato dall’amministrazione comunale, ‘Welcome back Tony Scott’: non ci sarà il consueto premio dedicato al clarinettista scomparso nel 2007, a causa della pandemia che ha impedito l’organizzazione del riconoscimento nel mese di giugno, ma il Comune di Salemi ha voluto comunque confermare due appuntamenti musicali curati dalla Fondazione The Brass Group, e realizzati grazie al contributo di ENGIE, player dell’energia e servizi, per mantenere la continuità con una iniziativa che appena lo scorso anno ha visto premiato il pianista Raphael Gualazzi.



I due concerti sono stati fissati per domenica 30 agosto e domenica 6 settembre, in piazza Alicia, alle 21. Nel primo appuntamento saliranno sul palco Nicola Giammarinaro e la ‘Brass Youth Jazz Orchestra’ per ‘Moonlight serenade’: dirige Domenico Riina. La domenica successiva la figura di Tony Scott sarà ricordata con l’esibizione di Daria Biancardi e dell’Orchestra Jazz Siciliana: anche in questo caso dirigerà Domenico Riina. In virtù delle norme anti-Covid l’accesso agli eventi sarà limitato fino al raggiungimento della capienza massima prevista di 196 persone. Nel primo appuntamento saliranno sul palco Nicola Giammarinaro e la ‘Brass Youth Jazz Orchestra’ per ‘Moonlight serenade’: dirige Domenico Riina. La domenica successiva la figura di Tony Scott sarà ricordata con l’esibizione di Daria Biancardi e dell’Orchestra Jazz Siciliana: anche in questo caso dirigerà Domenico Riina. In virtù delle norme anti-Covid l’accesso agli eventi sarà limitato fino al raggiungimento della capienza massima prevista di 196 persone. “Il ricordo di Tony Scott e l’appuntamento con il jazz sono ormai punti fermi dell’estate salemitana – affermano il sindaco, Domenico Venuti, e l’assessore alle Culture, Vito Scalisi -. Dopo l’apertura di cartellone affidata a un grande nome come della musica come quello del maestro Vince Tempera, continuiamo all’insegna della qualità garantita dal jazz firmato Brass Group grazie anche al contributo di un’azienda importante come ENGIE”.

