Salemi, nuovo parco giochi in piazza Libertà

Venuti: “Segnale di speranza guardando al futuro”

SALEMI – Un’altalena a due posti, una casetta, uno scivolo e dei giochi a molla. Sono gli elementi del nuovo parco giochi installato dal Comune di Salemi nel piazzale Peppino Impastato, in un’area adiacente a piazza Libertà. L’installazione, su pavimentazione anti-trauma, è stata curata dall’ufficio Tecnico comunale e rientra nel progetto di riqualificazione di piazza Libertà avviato con i lavori dello scorso anno. L’area è sottoposta a videosorveglianza. “Un segnale positivo e di speranza guardando al futuro – dice il sindaco, Domenico Venuti -. Vogliamo fare in modo che piazza Libertà, compatibilmente con le misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19, torni a essere un luogo di incontro e svago per le famiglie e i più piccoli”.

