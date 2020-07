Salemi, il sindaco Venuti eletto al Consiglio nazionale Ali

“Realtà che affronta temi importanti per gli enti locali”

SALEMI – Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, è stato eletto al Consiglio nazionale di Ali – Autonomie locali italiane. Venuti ha partecipato al XVIII Congresso nazionale di Ali, che si è chiuso a Napoli con la rielezione del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, alla presidenza. Oltre a Venuti e al presidente di Ali Sicilia, Francesco Cacciatore, sono stati eletti al Consiglio nazionale anche i sindaci di Misilmeri, Campobello di Licata, Piedimonte Etneo e Alessandria della Rocca. Al congresso di Napoli hanno partecipato anche il sindaco di Bari e presidente nazionale dell’Anci, Antonio Decaro, e i ministri dell’Economia e degli Affari regionali, Roberto Gualtieri e Francesco Boccia. “Un incarico importante in una realtà che affronta da vicino i temi più caldi per gli enti locali – afferma Venuti -. Ringrazio il presidente Ricci e il presidente Cacciatore per avermi voluto rendere partecipe di questa esperienza e a loro formulo l’augurio di un buon lavoro. Sono convinto che Ali – Autonomie locali rappresenti un valido laboratorio di idee per i comuni, gli enti locali più vicini ai cittadini e chiamati ad affrontare sempre nuove sfide in ottica riformista”.

Congresso nazionale Ali Autonomie locali Congresso nazionale Ali – delegazione Sicilia

